Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
В Башкирии наградили татарскую певицу прямо на концерте Элвина Грея

22:24, 22 май 2026

Альфине Агзамовой присвоили звание заслуженной артистки Башкортостана — не в кабинете и не на официальной церемонии, а во время чужого концерта.

Награду вручил замруководителя администрации главы республики по внутренней политике Данияр Абдрахманов. Он особо отметил, что Агзамова — кумир не только старшего поколения, но и молодёжи.

Певица вышла на большую сцену в 44 года. В 2026 году её песня «Онытмаган» разлетелась по сети и вернула ей широкую аудиторию.

Автор: Семен Подгорный
Фото: личный архив Альфины Агзамовой
