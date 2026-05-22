В Башкирии наградили татарскую певицу прямо на концерте Элвина Грея
22:24, 22 май 2026
Альфине Агзамовой присвоили звание заслуженной артистки Башкортостана — не в кабинете и не на официальной церемонии, а во время чужого концерта.
Награду вручил замруководителя администрации главы республики по внутренней политике Данияр Абдрахманов. Он особо отметил, что Агзамова — кумир не только старшего поколения, но и молодёжи.
Певица вышла на большую сцену в 44 года. В 2026 году её песня «Онытмаган» разлетелась по сети и вернула ей широкую аудиторию.
Автор: Семен Подгорный
Фото: личный архив Альфины Агзамовой
