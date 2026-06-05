Курган в Башкирии раскопали за два года до его исчезновения

21:51, 05 июн 2026

Археологи в Баймакском районе Башкирии вскрыли курган, которому оставалось существовать два-три года. Ежегодная вспашка земли уничтожила бы его окончательно.

В Ишмухаметовском кургане нашли всаднический комплекс: захоронение человека, бронзовые элементы конской сбруи и кости лошади. Находки относятся к эпохе раннего железного века.

Курган обнаружили с помощью беспилотника — он оцифровал 65 тысяч гектаров и выявил множество прежде неизвестных объектов. Раскопки провели сотрудники Евразийского музея кочевых цивилизаций совместно с региональным центром охраны культурного наследия.

Металлические предметы уйдут на реставрацию. Останки изучат антропологи, ДНК-анализ расскажет больше об истории края. Все находки останутся в республике.

Директор музея Рамиль Насретдинов уточнил: раскопки начинают только тогда, когда объекту грозит разрушение. В этот раз успели впритык.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Евразийский музей кочевых цивилизаций