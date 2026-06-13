В Уфе умерла народная артистка Башкирии Зиля Саетова. Ей было 55 лет

23:28, 13 июн 2026

Актриса Национального молодежного театра имени Мустая Карима Зиля Саетова умерла после болезни. Ей было 55 лет.

Саетова сыграла в театре больше 45 ролей — в башкирской, российской и зарубежной драматургии. Её называли актрисой без амплуа: лирические героини, характерные роли, сатирические образы — всё в одном репертуаре.

Она начинала в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, а потом перешла в Молодёжный театр, где проработала до конца. В 2022 году — за четыре года до смерти — ей присвоили звание народной артистки Башкортостана.

Саетова окончила театральный факультет Уфимского государственного института искусств в 1991 году. Свою первую роль — Сладкоежки в детском спектакле «О чём грустит Акбай?» — она сыграла так, что этот образ помнят зрители всех возрастов в республике до сих пор.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Пресс-служба | Национальный молодежный театр имени Мустая Карима