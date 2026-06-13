Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

В Уфе умерла народная артистка Башкирии Зиля Саетова. Ей было 55 лет

В Уфе умерла народная артистка Башкирии Зиля Саетова. Ей было 55 лет

23:28, 13 июн 2026

Актриса Национального молодежного театра имени Мустая Карима Зиля Саетова умерла после болезни. Ей было 55 лет.

Саетова сыграла в театре больше 45 ролей — в башкирской, российской и зарубежной драматургии. Её называли актрисой без амплуа: лирические героини, характерные роли, сатирические образы — всё в одном репертуаре.

Она начинала в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури, а потом перешла в Молодёжный театр, где проработала до конца. В 2022 году — за четыре года до смерти — ей присвоили звание народной артистки Башкортостана.

Саетова окончила театральный факультет Уфимского государственного института искусств в 1991 году. Свою первую роль — Сладкоежки в детском спектакле «О чём грустит Акбай?» — она сыграла так, что этот образ помнят зрители всех возрастов в республике до сих пор.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе скончался Нияз Алсынбаев — голос башкирского радио

Читайте также:

В Уфе скончался Нияз Алсынбаев — голос башкирского радио
Автор: Семен Подгорный
Фото: Пресс-служба | Национальный молодежный театр имени Мустая Карима
Теги: Уфа утрата
Читайте также

Умер народный артист России Олег Ханов
Культура в Башкирии
Умер народный артист России Олег Ханов
На 74-м году жизни умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова
Россия/мир
На 74-м году жизни умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова
В Уфе скончался музыкант и композитор Айрат Халиков
Культура в Башкирии
В Уфе скончался музыкант и композитор Айрат Халиков
Умер заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин
Культура в Башкирии
Умер заслуженный артист Башкирии Хаким Муртазин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен