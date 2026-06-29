Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Культура в Башкирии »
logtype

В Башкирии не стало Фании Халитовой-Сулеймановой — голоса республиканского радио

В Башкирии не стало Фании Халитовой-Сулеймановой — голоса республиканского радио

22:15, 29 июн 2026

В Уфе умерла народная артистка Башкортостана Фания Халитова-Сулейманова. Ей было 87 лет.

Певица и радиоведущая полвека оставалась одним из главных голосов республики. С 1971 года она работала в телерадиокомпании «Башкортостан» — вела передачи «Илһам» («Вдохновение»), «Йыр менән ҡанатланып» («Песней окрылённые»), «Музыка донъяһы» («Мир музыки»). Сама придумывала форматы, сама вела эфиры.

На сцене Халитова-Сулейманова исполняла башкирские и татарские народные песни, романсы, гастролировала по всей Башкирии и другим регионам страны. До работы на радио — филармония и музыкальная школа.

Халитова родилась в деревне Сыртланово Мелеузовского района. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР, член Союза журналистов. Человек, чьим голосом для многих звучала башкирская музыка.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе умерла народная артистка Башкирии Зиля Саетова. Ей было 55 лет

Читайте также:

В Уфе умерла народная артистка Башкирии Зиля Саетова. Ей было 55 лет
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГТРК «Башкортостан»
Теги: утрата
Читайте также

Ушла из жизни народная артистка Башкирии Лира Файзуллина
Общество в Башкирии
Ушла из жизни народная артистка Башкирии Лира Файзуллина
Не стало легенды башкирской эстрады: ушел из жизни Фидан Гафаров
Культура в Башкирии
Не стало легенды башкирской эстрады: ушел из жизни Фидан Гафаров
В Уфе от тяжелой болезни умерла 38-летняя режиссер Альмира Ибрагимова
Общество в Башкирии
В Уфе от тяжелой болезни умерла 38-летняя режиссер Альмира Ибрагимова
На пресс-конференции Владимиру Путину передали носки от жительницы Башкирии
Это интересно
На пресс-конференции Владимиру Путину передали носки от жительницы Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен