В Башкирии не стало Фании Халитовой-Сулеймановой — голоса республиканского радио
22:15, 29 июн 2026
В Уфе умерла народная артистка Башкортостана Фания Халитова-Сулейманова. Ей было 87 лет.
Певица и радиоведущая полвека оставалась одним из главных голосов республики. С 1971 года она работала в телерадиокомпании «Башкортостан» — вела передачи «Илһам» («Вдохновение»), «Йыр менән ҡанатланып» («Песней окрылённые»), «Музыка донъяһы» («Мир музыки»). Сама придумывала форматы, сама вела эфиры.
На сцене Халитова-Сулейманова исполняла башкирские и татарские народные песни, романсы, гастролировала по всей Башкирии и другим регионам страны. До работы на радио — филармония и музыкальная школа.
Халитова родилась в деревне Сыртланово Мелеузовского района. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР, член Союза журналистов. Человек, чьим голосом для многих звучала башкирская музыка.
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