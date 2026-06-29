В Башкирии не стало Фании Халитовой-Сулеймановой — голоса республиканского радио

22:15, 29 июн 2026

В Уфе умерла народная артистка Башкортостана Фания Халитова-Сулейманова. Ей было 87 лет.

Певица и радиоведущая полвека оставалась одним из главных голосов республики. С 1971 года она работала в телерадиокомпании «Башкортостан» — вела передачи «Илһам» («Вдохновение»), «Йыр менән ҡанатланып» («Песней окрылённые»), «Музыка донъяһы» («Мир музыки»). Сама придумывала форматы, сама вела эфиры.

На сцене Халитова-Сулейманова исполняла башкирские и татарские народные песни, романсы, гастролировала по всей Башкирии и другим регионам страны. До работы на радио — филармония и музыкальная школа.

Халитова родилась в деревне Сыртланово Мелеузовского района. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР, член Союза журналистов. Человек, чьим голосом для многих звучала башкирская музыка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГТРК «Башкортостан»