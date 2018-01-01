Артистка из Благовещенска приняла участие в конкурсе вокалистов «Новая звезда» в Москве

В Благовещенске пройдет благотворительный забег «Кто бежит? Все бегут!»

В этом году собранные от благотворительного забега денежные средства будут направлены на покупку инвалидного кресла-коляски и годовую реабилитацию для тринадцатилетней жительницы Благовещенска Валерии Ахмеровой