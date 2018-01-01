Артистка из Благовещенска приняла участие в конкурсе вокалистов «Новая звезда» в Москве

В конце августа Ангелина была приглашена на этот проект в числе лучших 85 вокальных исполнителей в Москву. Съемки четвертого сезона конкурса «Новая звезда», проходили в Главкино в Москве. Каждый регион представляли солист или коллектив. Ангелина представляла Башкортостан.
Девушка не попала в число 24 победителей второго отборочного тура, но хорошие отзывы членов жюри о ее творчестве таких метров искусства, как композитор Максим Дунаевский, ведущий Юрий Николаев и актер Олег Масленников, дорогого стоят, считает Ангелина.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
Девушка не попала в число 24 победителей второго отборочного тура, но хорошие отзывы членов жюри о ее творчестве таких метров искусства, как композитор Максим Дунаевский, ведущий Юрий Николаев и актер Олег Масленников, дорогого стоят, считает Ангелина.
Источник: https://blagpanorama.rbsmi.ru
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Метки: Благовещенский район