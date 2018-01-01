Башкирия помогла Крыму реконструировать Дом культура

В Уфе состоялась встреча главы РБ и посла Вьетнама в России

Порядка 4-х с половиной миллиардов рублей планируют вложить инвесторы из Вьетнама в развитие молочного скотоводства в Башкортостане - и это только на первом этапе масштабного проекта. Строительство комплекса на территории Буздякского района компания Ти Эйч Групп планирует начать уже в августе.