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Узнайте, когда в Бирске пройдет фестиваль "Крещенские морозы" в 2019 году

Добавлено: 10.01.19
Просмотров: 171
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Бирский район
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Узнайте, когда в Бирске пройдет фестиваль "Крещенские морозы" в 2019 году
Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» откроет конкурсный сезон в Башкортостане. Праздник для любителей музыкального и хореографического искусства вновь собирает на своей площадке молодых музыкантов, певцов, танцоров и эстрадные группы. Юбилейный — 25-й фестиваль пройдет на сцене городского Дворца культуры города Бирска с 24 по 26 января.

Традиционно, творческое состязание включит три отдельных конкурса в области эстрадного творчества — вокал (солисты и коллективы), хореография и вокально-инструментальные ансамбли. Участникам необходимо подготовить по два конкурсных произведения. Если раньше участники соревновались в возрастной категории от 16 до 35 лет, теперь чуть раздвинуты рамки для эстрадных вокальных коллективов и хореографических (от 14 лет) коллективов, а для вокально-инструментальных коллективов возраст не ограничен.

Оценивать конкурсантов предстоит профессиональному жюри, среди которых будут представители Пермского края, Челябинской и Оренбургской областей. В рамках фестиваля запланированы мастер-классы. Финалом мероприятия станут два ярких гала-концерта.

Конкурс проводится в целях выявления и поддержки молодых талантливых исполнителей и творческих коллективов. Организаторы — Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества и администрация Бирского района.

Заявки на конкурс принимаются до 23 января 2019 года на электронный адрес: kreshmorozy2019@mail.ru, gukrcnt@mail.ru. Подробная информация по телефонам: 8 (347) 289-66-96, 8-905-355-44-20.

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