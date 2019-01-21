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В Караидельском районе прошел Всероссийский день снега

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 1
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе прошел Всероссийский день снега

19 января на главной площади Караидельского района прошел Всероссийский день снега. Проведение данного мероприятия стало уже доброй традицией. Детвора и их родители весело, а главное с пользой для здоровья провели время на свежем воздухе. 

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Не только дети, но и взрослые под задорную музыку выполнили комплекс упражнений для разогрева. Далее артисты местной самодеятельности показали зажигательные номера. По отдельным площадкам развернулись соревнования и состязания. Дети с удовольствием участвовали в предложенных конкурсах и викторинах. Самым  зрелищным стало перетягивание каната, куда с удовольствием присоединялись и взрослые. 

Среди наиболее полюбившихся состязаний: бег в мешках, бег на коротышках, ведение мяча клюшкой, бой снежками собирали на своих площадках веселых ребятишек. а площадка перед центром детского и юношеского творчества превратилась в красочный ковёр. Конкурс рисунков прямо на снегу собрал семьи. В конкурсе «рисунки на снегу» участие приняли 11 семей и более 30 участников в личном зачете.
Источник и фото: администрация Караидельского района

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