26 января в передаче «Поедим, поедим!» телеканала НТВ Джон Уоррен расскажет об Уфе

Знаменитый британский ведущий кулинарного шоу «Поедим, поедим!» Джон Уоррен посетил столицу Башкирию в конце ноября 2018 года. Тогда он вместе с местным поваром угощал болельщиков хоккейного клуба «Салават Юлаев» вкусным пловом на площади перед «Уфа-Арена».



— От тебя, Башкирия, башка кружится, — поделился впечатлением об Уфе Джон Уоррен.