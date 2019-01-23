26 января в передаче «Поедим, поедим!» телеканала НТВ Джон Уоррен расскажет об Уфе
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Знаменитый британский ведущий кулинарного шоу «Поедим, поедим!» Джон Уоррен посетил столицу Башкирию в конце ноября 2018 года. Тогда он вместе с местным поваром угощал болельщиков хоккейного клуба «Салават Юлаев» вкусным пловом на площади перед «Уфа-Арена».
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— От тебя, Башкирия, башка кружится, — поделился впечатлением об Уфе Джон Уоррен.Кроме того, известный повар стал рефери футбольного матча на пуантах и испробовал на себе кумысолечение. В выпуске знаменитый повар также попробует кыстыбый и приготовит традиционный суп – элёш.
«Поедим, поедим!» – это телевизионное шоу, которое выходит на телеканале НТВ с 2012 года. Джон Уоррен путешествует по просторам России в поисках национальных рецептов. Стоит отметить, что сам англичанин очень долго увлекается кулинарией и является владельцем завода по производству сосисок.
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