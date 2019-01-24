В Бирске стартовали «Крещенские морозы»
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24 января в Бирске стартовал юбилейный – 25-й Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Творческий форум в очередной раз собрал на своей площадке молодых музыкантов, певцов, эстрадных групп и танцоров и вновь стал первым конкурсом, открывающий конкурсный сезон в республике, сообщает Новости Башкирии сегодня.
На данный момент проходят конкурсные просмотры в номинации «Эстрадная песня». В нынешнем году в нем принимают участие около пятидесяти конкурсантов из разных городов и районов республики, а также из Пермского края и Самарской области.
Впереди участников ожидает насыщенная программа. Завтра, 25 января просмотры продолжатся в номинации «Эстрадный танец». В рамках фестиваля также запланированы мастер-классы. Молодые музыканты и исполнители, композиторы и поэты, танцоры и хореографы продемонстрируют свои таланты, на Гала-концерте, который пройдет 26 января в Городском Дворце культуры г.Бирск. Начало в 17.00 часов.
Фестиваль, который дает возможность творческим коллективам выйти на профессиональную сцену, способствует поддержке и поощрению талантливой молодежи организован Министерством культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества и администрацией муниципального района Бирский район.
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