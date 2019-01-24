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В Бирске стартовали «Крещенские морозы»

Добавлено: 24.01.19
Просмотров: 20
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Бирский район
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В Бирске стартовали «Крещенские морозы»

24 января в Бирске стартовал юбилейный – 25-й Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Творческий форум в очередной раз собрал на своей площадке молодых музыкантов, певцов, эстрадных групп и танцоров и вновь стал первым конкурсом, открывающий конкурсный сезон в республике, сообщает Новости Башкирии сегодня.

На данный момент проходят конкурсные просмотры в номинации «Эстрадная песня». В нынешнем году в нем принимают участие около пятидесяти конкурсантов из разных городов и районов республики, а также из Пермского края и Самарской области.

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Их исполнительское искусство и мастерство оценивает жюри под председательством кандидата искусствоведения, профессора кафедры вокального искусства УГИИ им. З.Исмагилова, отличника образования РБ, народного артиста РБ, народного артиста РТ, заслуженного артиста РФ Идриса Газиева. В составе жюри работают: преподаватель эстрадно-джазового вокала БГПУ им. М. Акмуллы, преподаватель эстрадно-джазового отделения детской музыкальной школы №4 г. Уфа, лауреат международных джазовых фестивалей Лилия Литвинова; руководитель народной вокальной группы «Альянс» и вокальной группы «Кружева» Дворца культуры и спорта «Газовик» и вокальной студии «Игры» Дворца творчества детей и молодёжи, хормейстер высшей категории (г. Оренбург) Наталья Салихова; солист вокальной группы «Премьер» (г. Уфа), лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель общероссийской премии «Молодые дарования России», артист фонда «Таланты мира» (г. Москва) Руслан Сайфутдинов; главный специалист по вокально-хоровому жанру Республиканского центра народного творчества, координатор фестиваля Наталья Кондакова.

Впереди участников ожидает насыщенная программа. Завтра, 25 января просмотры продолжатся в номинации «Эстрадный танец». В рамках фестиваля также запланированы мастер-классы. Молодые музыканты и исполнители, композиторы и поэты, танцоры и хореографы продемонстрируют свои таланты, на Гала-концерте, который пройдет 26 января в Городском Дворце культуры г.Бирск. Начало в 17.00 часов.

Фестиваль, который дает возможность творческим коллективам выйти на профессиональную сцену, способствует поддержке и поощрению талантливой молодежи организован Министерством культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества и администрацией муниципального района Бирский район.

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