Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии сократился дефицит врачей в медучреждениях

В Башкирии сократился дефицит врачей в медучреждениях

Добавлено: 08.04.19
Просмотров: 178
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии сократился дефицит врачей в медучреждениях

Сегодня на еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии был поднят вопрос здравоохранения в республике. Министерство здравоохранения представило положительную статистику: в последнее время в регионе наблюдается положительная динамика движения врачей. Специалисты перестали увольняться со своих рабочих мест, а больницы привлекают к себе новые кадры, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии гемодиализных больных обязаны бесплатно доставлять до места процедуры

Читайте также:

В Башкирии гемодиализных больных обязаны бесплатно доставлять до места процедуры
В последние полгода новый руководитель министерства Максим Забелин вместе с коллегами смог переломить негативную статистику по республике.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ:
По республике запланировано приобретение 27 передвижных медицинских комплексов для больниц Белорецка, Сибая, Нефтекамска, больницы № 1 Стерлитамака. В рамках борьбы с заболеваниями сосудов запланировано переоснащение двух больниц в Уфе и одной - в Белорецке. Онкоотделения тоже будут переоснащены: Уфа, Белорецк и Стерлитамак. Основной акцент развития детского здравоохранения будет сделан на ремонте детских отделений больниц и поликлиник. Будет приобретено новое оборудование, в Туймазах и Дюртюлях введут в строй новые поликлиники. Будут приобретены 305 планшетов для фельдшеров и комплекты оборудования для записи людей к врачу. Актуальная потребность во врачах - более 1000 кадров по республике. В Башкирии в связи с этим разработан план программы подготовки кадров для работы в районах.
Радий Хабиров остался доволен такими хорошими цифрами. Он поставил Максима Забелина в пример всем коллегам и отметил, что по любому вопросу нужно работать также последовательно.

Радий Хабиров:
Коллеги, с большим удовлетворением принимаю этот доклад. Я правильно понимаю, что мы сократили дефицит врачей? Коллеги, если какой-либо проблематикой заниматься последовательно, нет нерешаемых проблем. Буквально за 5 месяцев мы остановили негативную тенденцию. Я бы хотел поблагодарить и глав муниципалитетов. Я вновь повторяю: мы анализируем постоянно характер обращений жителей. Нехватка врачей и невозможность оперативно записаться на прием к врачу - два самых распространенных вида жалоб. Мы проанализируем динамику, ставлю задачу ее не останавливать. Летом у вас появятся выпускники, мы будем понимать наше сальдо. Сейчас есть юридические механизмы правового закрепления врачей.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Руководитель минздрава Башкирии запустил опрос по проблемам оказания медпомощи больным онкологией
Здравоохранение
Руководитель минздрава Башкирии запустил опрос по проблемам оказания медпомощи больным онкологией
В Башкирии в 2019 году будут сданы 3 медицинских объекта
Здравоохранение
В Башкирии в 2019 году будут сданы 3 медицинских объекта
В Башкирии намерены создать одну из лучших медицинских систем в России
Здравоохранение
В Башкирии намерены создать одну из лучших медицинских систем в России
Радий Хабиров отметил низкую "онконастороженность" среди врачей
Здравоохранение
Радий Хабиров отметил низкую "онконастороженность" среди врачей
Башкирии необходимо около 47 маммографов
Здравоохранение
Башкирии необходимо около 47 маммографов
Новый министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин посетил уфимский онкодиспансер
Здравоохранение
Новый министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин посетил уфимский онкодиспансер
Максим Забелин: в Башкирии вновь поменялся и.о. министра здравоохранения
Политика
Максим Забелин: в Башкирии вновь поменялся и.о. министра здравоохранения
В Башкирии дефицит более двух тысяч врачей
Здравоохранение
В Башкирии дефицит более двух тысяч врачей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: