В Башкирии сократился дефицит врачей в медучреждениях
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Сегодня на еженедельной оперативке в Правительстве Башкирии был поднят вопрос здравоохранения в республике. Министерство здравоохранения представило положительную статистику: в последнее время в регионе наблюдается положительная динамика движения врачей. Специалисты перестали увольняться со своих рабочих мест, а больницы привлекают к себе новые кадры, сообщает сайт Newsbash.ru.
Максим Забелин, министр здравоохранения РБ:
По республике запланировано приобретение 27 передвижных медицинских комплексов для больниц Белорецка, Сибая, Нефтекамска, больницы № 1 Стерлитамака. В рамках борьбы с заболеваниями сосудов запланировано переоснащение двух больниц в Уфе и одной - в Белорецке. Онкоотделения тоже будут переоснащены: Уфа, Белорецк и Стерлитамак. Основной акцент развития детского здравоохранения будет сделан на ремонте детских отделений больниц и поликлиник. Будет приобретено новое оборудование, в Туймазах и Дюртюлях введут в строй новые поликлиники. Будут приобретены 305 планшетов для фельдшеров и комплекты оборудования для записи людей к врачу. Актуальная потребность во врачах - более 1000 кадров по республике. В Башкирии в связи с этим разработан план программы подготовки кадров для работы в районах.Радий Хабиров остался доволен такими хорошими цифрами. Он поставил Максима Забелина в пример всем коллегам и отметил, что по любому вопросу нужно работать также последовательно.
Радий Хабиров:
Коллеги, с большим удовлетворением принимаю этот доклад. Я правильно понимаю, что мы сократили дефицит врачей? Коллеги, если какой-либо проблематикой заниматься последовательно, нет нерешаемых проблем. Буквально за 5 месяцев мы остановили негативную тенденцию. Я бы хотел поблагодарить и глав муниципалитетов. Я вновь повторяю: мы анализируем постоянно характер обращений жителей. Нехватка врачей и невозможность оперативно записаться на прием к врачу - два самых распространенных вида жалоб. Мы проанализируем динамику, ставлю задачу ее не останавливать. Летом у вас появятся выпускники, мы будем понимать наше сальдо. Сейчас есть юридические механизмы правового закрепления врачей.
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