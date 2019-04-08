В Башкирии закупят мобильные медицинские комплексы для удаленных населенных пунктов
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В 2019 году в Башкирии дополнительно приобретут 27 мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям малочисленных удаленных сел и деревень.
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В число закупаемой техники, по словам Забелина, включены 7 передвижных флюорографов и 20 передвижных ФАПов. Кроме того, современное оборудование получат городские сосудистые и онкоцентры. К тому же, в 18 муниципалитетах запалнирован капремонт детских поликлиник и роддомов с оснащением их современным оборудованием. В Туймазах и Дюртюлях в этом году уже откроются новые деткие поликлиники.
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