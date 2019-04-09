Максим Забелин ознакомился с проблемами центральной больницы Благовещенска
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Жители Благовещенска не перестают жаловаться на центральную городскую больницу. По словам людей, там имеется множество проблем: отсутствие лекарственных средств в стационарах, короткое (полчаса) время для записи на прием к врачу, трудности с получением направлений, нарушение трудового законодательства и другие, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Состоялась рабочая встреча с министром здравоохранения РБ Забелиным Максимом Васильевичем. На приеме мною были озвучены проблемы, связанные с оказанием медицинских услуг населению Благовещенской ЦРБ. В ходе беседы на многие вопросы были даны исчерпывающие ответы. Два вопроса находятся на контроле. Положительным моментом можно отметить открытость министерства и доступность к диалогу, — рассказал о встрече Сергей Жуков.
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