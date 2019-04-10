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В Башкирии растет заболеваемость коклюшем

Добавлено: 10.04.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии растет заболеваемость коклюшем

В 2018 году в Башкирии выросла заболеваемость коклюшем – острой бактериальной инфекцией. Врачи выявили ее у 226 пациентов: 194 детей до 14 лет и 32 взрослых (против 48 детей и 6 взрослых в 2017 году).

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По данным за 2015 – 2017 годы, более 90% заболевших – несовершеннолетние. Чаще всего заражаются дети в возрасте до 1 года – показатель составляет 34,3 на 100 тысяч населения. Отмечается, что в 2017 году коклюшем заболели 69,4% непривитых детей, 30,6% инфицированных – это дети, которые были в стадии вакцинации или которым уже сделали прививку (15 ребят), сообщает сайт Newsbash.ru со ссылкой на Росздравнадзор.

Самый большой рост заболеваемости коклюшем зарегистрирован в Кумертау, Благоварском, Иглинском, Калтасинском и Уфимском районах.

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