В Башкирии растет заболеваемость коклюшем
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В 2018 году в Башкирии выросла заболеваемость коклюшем – острой бактериальной инфекцией. Врачи выявили ее у 226 пациентов: 194 детей до 14 лет и 32 взрослых (против 48 детей и 6 взрослых в 2017 году).
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Самый большой рост заболеваемости коклюшем зарегистрирован в Кумертау, Благоварском, Иглинском, Калтасинском и Уфимском районах.
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