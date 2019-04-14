В Башкирии главные врачи будут проводить приемы граждан
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В медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, на регулярной основе будут организованы личные приемы граждан руководителями учреждений, сообщает сайт Newsbash.ru.
Граждане могут обратиться к главным врачам с вопросами, связанными с оказанием медицинской помощи в данном учреждении.
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