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В Башкирии главные врачи будут проводить приемы граждан

Добавлено: 14.04.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии главные врачи будут проводить приемы граждан

В медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, на регулярной основе будут организованы личные приемы граждан руководителями учреждений, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Единый график личного приема граждан руководителями организаций - еженедельно по пятницам с 16.00 часов до завершения приема.

Граждане могут обратиться к главным врачам с вопросами, связанными с оказанием медицинской помощи в данном учреждении.

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