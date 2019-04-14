В Аскинском районе бригада уфимских стоматологов проведет прием населения
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В Аскинском районе бригада стоматологов проведёт приём местных жителей. Передвижной комплекс будет расположен на территории Центральной районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Для специалистов и пациентов созданы все условия. Оборудование европейского качества позволяет оказывать все виды стоматологической помощи.
Фотография: Минздрав
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