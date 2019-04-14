В Аскинском районе бригада уфимских стоматологов проведет прием населения

В Аскинском районе бригада стоматологов проведёт приём местных жителей. Передвижной комплекс будет расположен на территории Центральной районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.



Специалисты примут горожан с завтрашнего дня: с 09:00 до 13:00 часов — дети, с 14:00 до 17:00 — взрослые. Передвижной комплекс будет работать до 19-го апреля.Для специалистов и пациентов созданы все условия. Оборудование европейского качества позволяет оказывать все виды стоматологической помощи.Фотография: Минздрав