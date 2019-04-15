В Кумертау начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи

В поликлинике Городской больницы Кумертау с 1 апреля работает Центр амбулаторной онкологической помощи - ЦАОП, сообщает сайт Newsbash.ru.



Создание сети амбулаторных онкологических центров - одно из мероприятий нацпроекта "Здравоохранение", в который входит и федеральная программа по борьбе с онкозаболеваниями. В связи с этим, Минздравом РБ запланировано открыть в нескольких медицинских организациях по республике Центры амбулаторной онкологической помощи.ЦАОП в Кумертау включает в себя кабинеты приема врачей-онкологов, рентгенологов, врача паллиативной помощи, уролога, рентген кабинет, кабинеты УЗИ, ФЭГДС, маммографии.В дневном стационаре пациенты со злокачественными новообразованиями по показаниям будут получать лекарственную терапию под наблюдением специалистов.