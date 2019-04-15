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В Кумертау начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи

Добавлено: 15.04.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Кумертау
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В Кумертау начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи

В поликлинике Городской больницы Кумертау с 1 апреля работает Центр амбулаторной онкологической помощи - ЦАОП, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии с 1 апреля начнут работу центры амбулаторной онкологической помощи

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В Башкирии с 1 апреля начнут работу центры амбулаторной онкологической помощи
Создание сети амбулаторных онкологических центров - одно из мероприятий нацпроекта "Здравоохранение", в который входит и федеральная программа по борьбе с онкозаболеваниями. В связи с этим, Минздравом РБ запланировано открыть в нескольких медицинских организациях по республике Центры амбулаторной онкологической помощи.

ЦАОП в Кумертау включает в себя кабинеты приема врачей-онкологов, рентгенологов, врача паллиативной помощи, уролога, рентген кабинет, кабинеты УЗИ, ФЭГДС, маммографии.

В дневном стационаре пациенты со злокачественными новообразованиями по показаниям будут получать лекарственную терапию под наблюдением специалистов.

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