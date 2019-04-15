В Кумертау начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи
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В поликлинике Городской больницы Кумертау с 1 апреля работает Центр амбулаторной онкологической помощи - ЦАОП, сообщает сайт Newsbash.ru.
ЦАОП в Кумертау включает в себя кабинеты приема врачей-онкологов, рентгенологов, врача паллиативной помощи, уролога, рентген кабинет, кабинеты УЗИ, ФЭГДС, маммографии.
В дневном стационаре пациенты со злокачественными новообразованиями по показаниям будут получать лекарственную терапию под наблюдением специалистов.
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