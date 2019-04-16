Радий Хабиров отчитал главных врачей Башкирии
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По его мнению, они не вникают в суть проблемы с записью к узким специалистам, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Если вы не вникните, не остановите эту ситуацию, мы с вами будем расставаться. Требую, чтобы вы слезли со своего пьедестала главного врача и начали работать – разбираться с нерадивыми специалистами, организовывать эффективную деятельность, делать то, что вам положено по закону», – возмущался Хабиров.Напомним, на этом же оперативном совещании врио главы Башкирии распорядился сократить должности заместителей главврачей, а сэкономленные деньги направить на повышение зарплат рядовым врачам.
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