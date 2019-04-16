Радий Хабиров отчитал главных врачей Башкирии

По его мнению, они не вникают в суть проблемы с записью к узким специалистам, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Если вы не вникните, не остановите эту ситуацию, мы с вами будем расставаться. Требую, чтобы вы слезли со своего пьедестала главного врача и начали работать – разбираться с нерадивыми специалистами, организовывать эффективную деятельность, делать то, что вам положено по закону», – возмущался Хабиров.