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Радий Хабиров отчитал главных врачей Башкирии

Добавлено: 16.04.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Радий Хабиров отчитал главных врачей Башкирии

По его мнению, они не вникают в суть проблемы с записью к узким специалистам, сообщает сайт Newsbash.ru.

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На «Здравчасе» было отмечено, что местные жители стали реже обращаться к врачам, а записать на прием стало сложнее, и это на фоне активного привлечения кадров в отрасль.
«Если вы не вникните, не остановите эту ситуацию, мы с вами будем расставаться. Требую, чтобы вы слезли со своего пьедестала главного врача и начали работать – разбираться с нерадивыми специалистами, организовывать эффективную деятельность, делать то, что вам положено по закону», – возмущался Хабиров.
Напомним, на этом же оперативном совещании врио главы Башкирии распорядился сократить должности заместителей главврачей, а сэкономленные деньги направить на повышение зарплат рядовым врачам.

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