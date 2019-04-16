В Башкирии будут сокращены 176 заместителей главврачей

Сегодня, 16 апреля, в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров провёл совещание в формате «Здравчас» с участием руководителей учреждений здравоохранения республики. Оно было посвящено вопросам доступности первичной медико-санитарной помощи и повышения эффективности управления отраслью, сообщает пресс-служба Главы РБ.

– Я заставляю действовать глав администраций, сам занимаюсь привлечением кадров в отрасль, провожу беседы с ректорами. А в итоге получаю такую картину. Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили. Это ваша недоработка, – подчеркнул Радий Хабиров, обращаясь к главным врачам. – Я предельно возмущён той информацией, которую мне представил и.о. министра здравоохранения. Если вы не вникните, не остановите эту ситуацию, мы с вами будем расставиться. Требую в течение этого квартала навести порядок. Требую, чтобы вы слезли со своего пьедестала главного врача и начали работать – разбираться с нерадивыми специалистами, организовывать эффективную деятельность, делать то, что вам положено по закону. Это большая государственная задача.

– Проведите организационные мероприятия. Наверное, все эти люди достойные. Найдите им работу, пусть работают, например, завотделениями, – сказал Радий Хабиров. – Посчитайте высвободившиеся деньги и направьте на повышение зарплаты врачам, медицинским работникам.

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И.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что по результатам проведённого мониторинга в медицинских учреждениях региона снижается доступность записи на приём при общем снижении числа посещений.Например, в первом квартале 2019 года, несмотря на уменьшение количества обращений к педиатру, выросло число случаев, когда приёма приходится ожидать более шести дней. Более 16 тысяч детей не смогли попасть к педиатру в течение недели, а около 68 тысяч – не попали в установленный нормативами 24-часовой срок. Количество обращений к терапевту выросло более чем на 62 тысячи, из них почти 20 тысяч посещений переместились в зону ожидания свыше шести дней.Аналогичная ситуация складывается и по доступности консультационной помощи узких специалистов. Так, у 3 176 врачей отсутствует чёткое расписание и возможность записи на приём. Фактически они принимают пациентов в порядке живой очереди.По словам Максима Забелина, эти показатели по сути характеризуют отсутствие контроля доступности со стороны заведующих структурными подразделениями, отсутствие управления потоками. Как результат – огромные потери времени и неэффективное использование кадрового потенциала.В своём выступлении Максим Забелин также затронул вопрос оптимизации закупочной деятельности. По итогам мониторинга выявлено значительное колебание диапазона закупочных цен на лекарственные препараты, медицинские изделия, расходные материалы по разным медучреждениям. В связи с этим принято решение о проведении совместных аукционов, которые позволят закупать продукцию по единым, более низким ценам, в том числе за счёт увеличения объёма заказа, а также снизят возможность использования различных коррупционных схем.Кроме того, и.о. министра здравоохранения отметил, что ряд медицинских организаций допускают отставания по срокам или не рационально подходят к проведению капитального ремонта. Хотя в 2019 году на эти цели из республиканского бюджета выделен беспрецедентный объём финансирования – 1,2 млрд рублей.Подводя итоги совещания, руководитель региона также указал на раздутые административные штаты учреждений здравоохранения. На сегодняшний день в штатных расписаниях предусмотрено 420 единиц заместителей главного врача. В некоторых больницах количество заместителей стало достигать семи, восьми и даже девяти человек.В целях оптимизации неэффективных расходов учреждений здравоохранения, а также в соответствии с поручением Минздрава России проведена работа по реформированию административно-управленческого персонала. Принято решение о сокращении 176 заместителей главных врачей. Это позволит высвободить и дополнительно направить на оплату труда медицинского персонала более 78 млн рублей. Заместителям руководителей с медицинским образованием будут предложены места на врачебных должностях.