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Уфимские офтальмологи удалили катаракту пациенту с помощью 3D-оборудования

Добавлено: 22.04.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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Уфимские офтальмологи удалили катаракту пациенту с помощью 3D-оборудования

В Уфе врачи-офтальмологи провели операцию по удалению катаракты с использованием новейшей инновационной технологи – 3D-оборудования, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Хирург Маналь Гизатуллина, которая мастерки владеет особым инструментом, не только спасла зрение пациента, но и провела мастер-класс для студентов и коллег. Вся операция транслировалась онлайн на экраны. Кроме того, доктор провела операция в специальных очках.

Как признаются сами врачи, оборудование повышает точность хирургического вмешательства, позволяя доктору рассмотреть мельчайшие детали.
— Эта методика позволяет все автоматизировать и получить точность. Также для учебного процесса транслирование и высокое изображение играет большую роль, — Маналь Гизатуллина. 
По словам специалистов, такого оборудования в России больше нет. Также подобные операции с использованием особых технологи будут хирурги-офтальмологи будут проводить чаще.

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