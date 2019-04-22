Уфимские офтальмологи удалили катаракту пациенту с помощью 3D-оборудования

В Уфе врачи-офтальмологи провели операцию по удалению катаракты с использованием новейшей инновационной технологи – 3D-оборудования, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Эта методика позволяет все автоматизировать и получить точность. Также для учебного процесса транслирование и высокое изображение играет большую роль, — Маналь Гизатуллина.

Хирург Маналь Гизатуллина, которая мастерки владеет особым инструментом, не только спасла зрение пациента, но и провела мастер-класс для студентов и коллег. Вся операция транслировалась онлайн на экраны. Кроме того, доктор провела операция в специальных очках.Как признаются сами врачи, оборудование повышает точность хирургического вмешательства, позволяя доктору рассмотреть мельчайшие детали.По словам специалистов, такого оборудования в России больше нет. Также подобные операции с использованием особых технологи будут хирурги-офтальмологи будут проводить чаще.