Уфимские офтальмологи удалили катаракту пациенту с помощью 3D-оборудования
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В Уфе врачи-офтальмологи провели операцию по удалению катаракты с использованием новейшей инновационной технологи – 3D-оборудования, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как признаются сами врачи, оборудование повышает точность хирургического вмешательства, позволяя доктору рассмотреть мельчайшие детали.
— Эта методика позволяет все автоматизировать и получить точность. Также для учебного процесса транслирование и высокое изображение играет большую роль, — Маналь Гизатуллина.По словам специалистов, такого оборудования в России больше нет. Также подобные операции с использованием особых технологи будут хирурги-офтальмологи будут проводить чаще.
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