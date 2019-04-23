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В Башкирии людей, которые контактируют с больными туберкулезом, обяжут проходить медобследование

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии людей, которые контактируют с больными туберкулезом, обяжут проходить медобследование

В Башкирии в силу вступили изменения в закон о предупреждении распространения туберкулеза. Депутаты Курултая расширили список лиц, в отношении которых принимаются профилактические меры, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Теперь носителям заразного заболевания, получивших статус «лицо с подозрением на туберкулез» или «лицо, находящееся или находившееся в контакте с источником туберкулеза», требуется проходить обязательное медицинское обследование. Это не только люди, проживающие с больным, но и все, кто с ним контактирует, например, соседи или коллеги по работе.
«Мера действенная. Она позволит своевременно предупредить распространение болезни, максимально снизить риск заражения. Своевременное обследование и лечение сохранят здоровье и жизни наших граждан. Это особенно актуально в связи с тем, что многие люди могут долгое время не догадываться о том, что общаются с носителем заболевания», – прокомментировал поправки председатель Госсобрания Константин Толкачев.

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