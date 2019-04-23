Кто из врачей в Башкирии получит 1 млн рублей
Комментарии (0)
Загрузка...
Стали известны условия программы, согласно которой врачам дефицитных специальностей, перешедших на работу в больницы с нехваткой кадров, выплатят 1 млн рублей. Соответствующие требования указаны в опубликованном накануне постановлении от 17 апреля, которое подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Списки претендентов на основании заявок будут составлять главврачи. На их основе Минздрав РБ будет распределять специалистов по больницам, где они должны будут отработать 5 лет.
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
Политика
Владимир Путин приказал освободить учителей и врачей от подоходного налога
Здравоохранение
Каждому по миллиону: в Башкирии решают кадровый дефицит врачей узких специальностей
Здравоохранение
В Башкирии 125 врачей узких специальностей получат по 1 млн рублей
Политика
Радий Хабиров установил в Правительстве Башкирии час здоровья
Здравоохранение
В Башкирии за шесть лет лишь 200 сельских врачей смогли улучшить свои жилищные условия
Общество
В Башкирии предприятия могут стать участниками программы повышения производительности труда
Здравоохранение
В Башкирии готовы принять и трудоустроить 100 врачей и 11 фельдшеров по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер»
Общество
В Башкирии в 2018 году стать земским доктором могут специалисты в возрасте до 50 лет