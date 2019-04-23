Кто из врачей в Башкирии получит 1 млн рублей

Стали известны условия программы, согласно которой врачам дефицитных специальностей, перешедших на работу в больницы с нехваткой кадров, выплатят 1 млн рублей. Соответствующие требования указаны в опубликованном накануне постановлении от 17 апреля, которое подписал врио Главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



В документе указано, что участник программы должен иметь высшее образование по специальности «Акушерство и гинекология», «Анестезиология и реаниматология», «Неонатология», «Онкология», «Рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Урология» или «Кардиология». Кроме того, у медика не должно быть неотработанной задолженности по контракту целевого направления на обучение или ранее заключенного договора участия в программе «Земский доктор». В проект принимаются врачи в возрасте до 50 лет, в том числе и из других регионов.Списки претендентов на основании заявок будут составлять главврачи. На их основе Минздрав РБ будет распределять специалистов по больницам, где они должны будут отработать 5 лет.