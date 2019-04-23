В Башкирии стартовала акция «Здоровая республика – здоровый регион»

Данное мероприятие проводится по поручению врио Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, для повышения доступности медицинской помощи сельским жителям нашей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



В ходе акции сельчане смогут проконсультироваться у специалистов, пройти медицинский осмотр и получить первичную медицинскую помощь.В акции принимают участие передвижные Центры здоровья и ФАПы, передвижные флюорографы и маммографы, передвижные диагностические центры Республиканской клинической больницы им.Г.Г.Куватова и Республиканского кардиологического центра, модуль Республиканской стоматологической поликлиники.Уже сегодня по всей республике разъехались пять автопоездов по пяти маршрутам: Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорецкому. Они будут работать до 10 октября.График проведения акции в апреле:Стерлитамакский маршрут:- 22-24 апреля с.Бузовьязы Кармаскалинский район;- 25-26 апреля д.Савалеево Кармаскалинский район;- 27-28 апреля д.Кабаково Кармаскалинский район;- 29-30 апреля с. Прибельский Кармаскалинский район.Белорецкий маршрут:- 22-24 апреля с.Архангельское Архангельский район;- 25-27 апреля д.Максим Горький Архангельский район;- 28-30 апреля с.Бакалдинское Архангельский район.Нефтекамский маршрут:- 22-23 апреля с.Ильино-Поляна Благовещенский район;- 24-25 апреля с.Новонадеждино Благовещенский район;- 26-27 апреля с.Бедеева Поляна Благовещенский район;- 28 апреля с.Удельно-Дуваней Благовещенский район;- 29-30 апреля с.Николаевка Благовещенский район.Октябрьский маршрут:- 22-24 апреля с.Алкино 2 Чишминский район;- 25-26 апреля с.Шингак-куль Чишминский район;- 27-28 апреля д.Дурасово Чишминский район;- 29-30 апреля д.Старо-Мусино Чишминский район.Дуванский маршрут:- 22-25 апреля с.Малояз Салаватский район;- 26-28 апреля с.Насибаш Салаватский район.