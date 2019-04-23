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В Башкирии стартовала акция «Здоровая республика – здоровый регион»

Добавлено: 23.04.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии стартовала акция «Здоровая республика – здоровый регион»

Данное мероприятие проводится по поручению врио Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, для повышения доступности медицинской помощи сельским жителям нашей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В ходе акции сельчане смогут проконсультироваться у специалистов, пройти медицинский осмотр и получить первичную медицинскую помощь.

В акции принимают участие передвижные Центры здоровья и ФАПы, передвижные флюорографы и маммографы, передвижные диагностические центры Республиканской клинической больницы им.Г.Г.Куватова и Республиканского кардиологического центра, модуль Республиканской стоматологической поликлиники.

Уже сегодня по всей республике разъехались пять автопоездов по пяти маршрутам: Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорецкому. Они будут работать до 10 октября.

График проведения акции в апреле:
Стерлитамакский маршрут:
- 22-24 апреля с.Бузовьязы Кармаскалинский район;
- 25-26 апреля д.Савалеево Кармаскалинский район;
- 27-28 апреля д.Кабаково Кармаскалинский район;
- 29-30 апреля с. Прибельский Кармаскалинский район.

Белорецкий маршрут:
- 22-24 апреля с.Архангельское Архангельский район;
- 25-27 апреля д.Максим Горький Архангельский район;
- 28-30 апреля с.Бакалдинское Архангельский район.

Нефтекамский маршрут:
- 22-23 апреля с.Ильино-Поляна Благовещенский район;
- 24-25 апреля с.Новонадеждино Благовещенский район;
- 26-27 апреля с.Бедеева Поляна Благовещенский район;
- 28 апреля с.Удельно-Дуваней Благовещенский район;
- 29-30 апреля с.Николаевка Благовещенский район.

Октябрьский маршрут:
- 22-24 апреля с.Алкино 2 Чишминский район;
- 25-26 апреля с.Шингак-куль Чишминский район;
- 27-28 апреля д.Дурасово Чишминский район;
- 29-30 апреля д.Старо-Мусино Чишминский район.

Дуванский маршрут:
- 22-25 апреля с.Малояз Салаватский район;
- 26-28 апреля с.Насибаш Салаватский район.

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