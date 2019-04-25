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В Стерлитамаке планируется ввести в эксплуатацию центр ядерной медицины

Добавлено: 25.04.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке планируется ввести в эксплуатацию центр ядерной медицины

В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию центр ядерной медицины в Стерлитамаке. Данный проект предполагает создание на территории медицинской организации Стерлитамака центра диагностики и лечения онкологических заболеваний, оснащенного позитронно-эмиссионным компьютерным томографом (ПЭТ-КТ), двумя линейными ускорителями и сопутствующим оборудованием для лучевой терапии, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Кроме того, проект предполагает организацию стационара противоопухолевой лекарственной терапии. Реализация проекта позволит существенно повысить доступность лучевой диагностики и лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями южных районов Республики.
«Диагностика и лечение онкологических заболеваний одна из наших главных задач, и сегодня граждане Республики Башкортостан могут получать медицинскую помощь, не выезжая за ее пределы. Совместными усилиями Правительства республики, онкологической службы и бизнеса создается комплексная система медицинской помощи онкологическим пациентам, расширяются возможности диагностики и лечения злокачественных новообразований» - комментирует главный онколог республики Рустем Аюпов.

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