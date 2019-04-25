В Башкирии детям из малоимущих семей бесплатно предоставят путевки в санатории

Детям в Башкирии, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, с 1 января 2020 года начнут предоставлять бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления. Соответствующее постановление от 23 апреля, подписанное врио Главы РБ Радием Хабировым, опубликовано на портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.



Право на получение путевки получат дети в возрасте от 7 до 15 лет, которые проживают в малоимущих семьях или являются жертвами вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф и стихийных бедствий. Бесплатный отдых в санатории предоставляется также детям-инвалидам, способным к самообслуживанию, детям из семей беженцев или вынужденных переселенцев, тем, кто оказался в экстремальной ситуации и несовершеннолетним жертвам насилия. В списке также указаны те дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут их преодолеть самостоятельно или с помощью семьи. В частности, к последним относятся воспитанники организаций соцобслуживания, например, приютов.В первую очередь, путевки будут предоставляться тем, кто воспитывается в многодетных семьях. При этом количество направлений в санатории для них не должно превышать 50 процентов от общего числа закупленных путевок.Ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей назначено Министерство труда, семьи и соцзащиты населения республики.