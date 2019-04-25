В Башкирии детям из малоимущих семей бесплатно предоставят путевки в санатории
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Детям в Башкирии, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, с 1 января 2020 года начнут предоставлять бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления. Соответствующее постановление от 23 апреля, подписанное врио Главы РБ Радием Хабировым, опубликовано на портале правовой информации, сообщает сайт Newsbash.ru.
В первую очередь, путевки будут предоставляться тем, кто воспитывается в многодетных семьях. При этом количество направлений в санатории для них не должно превышать 50 процентов от общего числа закупленных путевок.
Ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей назначено Министерство труда, семьи и соцзащиты населения республики.
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