В Башкирии работники скорой помощи добились увеличения стимулирующих и премиальных выплат

В Башкире врачи Станции скорой медицинской помощи добились изменения условий трудового договора. Теперь им будут платить больше, сообщает сайт Newsbash.ru.



Профсоюз и администрация ССМП договорились, что работникам увеличат стимулирующие и премиальные выплаты, сообщает пресс-служба Рескома профсоюза работников здравоохранения Башкирии. Теперь за работу без помощника в общепрофильной бригаде будут платить 25% от оклада, причем надбавка начисляется за фактически отработанные часы. Раньше медикам платили 2% за каждые 24 часа работы без помощника. Также изменения внесли в положение о премировании. Размер ежеквартальной премии теперь за работу без больничных составляет 30% оклада для всех сотрудников. Ранее 30% платили только выездным работникам (врачам, фельдшерам, санитаркам, водителям), остальным сотрудникам станции платили 10%.