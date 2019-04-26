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В Башкирии работники скорой помощи добились увеличения стимулирующих и премиальных выплат

Добавлено: 26.04.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии работники скорой помощи добились увеличения стимулирующих и премиальных выплат

В Башкире врачи Станции скорой медицинской помощи добились изменения условий трудового договора. Теперь им будут платить больше, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Профсоюз и администрация ССМП договорились, что работникам увеличат стимулирующие и премиальные выплаты, сообщает пресс-служба Рескома профсоюза работников здравоохранения Башкирии. Теперь за работу без помощника в общепрофильной бригаде будут платить 25% от оклада, причем надбавка начисляется за фактически отработанные часы. Раньше медикам платили 2% за каждые 24 часа работы без помощника. Также изменения внесли в положение о премировании. Размер ежеквартальной премии теперь за работу без больничных составляет 30% оклада для всех сотрудников. Ранее 30% платили только выездным работникам (врачам, фельдшерам, санитаркам, водителям), остальным сотрудникам станции платили 10%.

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