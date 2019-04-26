В Башкирии работники скорой помощи добились увеличения стимулирующих и премиальных выплат
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В Башкире врачи Станции скорой медицинской помощи добились изменения условий трудового договора. Теперь им будут платить больше, сообщает сайт Newsbash.ru.
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