В России диспансеризацию и профосмотры будут проводить по-новому
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Министр здравоохранения России сообщила, что в стране утвердили новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации. Вероника Скворцова подчеркнула, что медицинское обслуживание должно быть комфортным. По её словам, обследования также должны проходить по вечерам и субботам, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Скворцова добавила, что у Минздрава есть задача — расширить sms-оповещение. По её словам, 60% из тех, кто получают такие сообщения, не забывают проходить диспансеризацию.
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