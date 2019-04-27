В России диспансеризацию и профосмотры будут проводить по-новому

Министр здравоохранения России сообщила, что в стране утвердили новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации. Вероника Скворцова подчеркнула, что медицинское обслуживание должно быть комфортным. По её словам, обследования также должны проходить по вечерам и субботам, сообщает сайт Newsbash.ru.



Министр здравоохранения сообщила, что вводится дополнительная диспансеризация для тех, кто находится в предпенсионном или пенсионном возрасте. Также каждый региональный Минздрав должен будет разместить на своём сайте перечень медорганизаций, которые могут полностью осуществить пакет профилактических мероприятий.Скворцова добавила, что у Минздрава есть задача — расширить sms-оповещение. По её словам, 60% из тех, кто получают такие сообщения, не забывают проходить диспансеризацию.