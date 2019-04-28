Во время визита в Учалы, Радию Хабирову представили новую систему маршрутизации пациентов
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Вчера Радий Хабиров посетил в Учалах центральную городскую больницу. Главврач медучреждения Рустам Латыпов представил врио главы Башкирии новую систему маршрутизации пациентов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Радия Хабирова такая система заинтересовала. Он предложил обсудить этот опыт на одном из совещания в формате «Здравчаса».
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