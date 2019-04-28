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Во время визита в Учалы, Радию Хабирову представили новую систему маршрутизации пациентов

Добавлено: 28.04.19
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Учалинский район
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Во время визита в Учалы, Радию Хабирову представили новую систему маршрутизации пациентов

Вчера Радий Хабиров посетил в Учалах центральную городскую больницу. Главврач медучреждения Рустам Латыпов представил врио главы Башкирии новую систему маршрутизации пациентов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам Латыпова, за год существенно изменился срок ожидания пациентами записи на анализы и диагностическое обследование. В начале 2018 года местные жители стояли в очереди около двух недель, а сейчас они могут получить помощь уже в день обращения.

Радия Хабирова такая система заинтересовала. Он предложил обсудить этот опыт на одном из совещания в формате «Здравчаса».

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