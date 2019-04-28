Во время визита в Учалы, Радию Хабирову представили новую систему маршрутизации пациентов

Вчера Радий Хабиров посетил в Учалах центральную городскую больницу. Главврач медучреждения Рустам Латыпов представил врио главы Башкирии новую систему маршрутизации пациентов, сообщает сайт Newsbash.ru.



По словам Латыпова, за год существенно изменился срок ожидания пациентами записи на анализы и диагностическое обследование. В начале 2018 года местные жители стояли в очереди около двух недель, а сейчас они могут получить помощь уже в день обращения.Радия Хабирова такая система заинтересовала. Он предложил обсудить этот опыт на одном из совещания в формате «Здравчаса».