Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе родителям школьников рассылают сообщения о том, что непривитых от кори детей не пустят в школу

В Уфе родителям школьников рассылают сообщения о том, что непривитых от кори детей не пустят в школу

Добавлено: 04.05.19
Просмотров: 49
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе родителям школьников рассылают сообщения о том, что непривитых от кори детей не пустят в школу

Родителям школьников в Уфе рассылается сообщение о том, что с 6 мая дети, не имеющие прививку от кори, допускаться к учебному процессу в классе не будут. Об этом рассказали адресаты этих сообщений, сообщает сайт Newsbash.ru.

Корь в Башкирии: как защитить себя и своего ребенка?

Читайте также:

Корь в Башкирии: как защитить себя и своего ребенка?
«Информация для родителей: Приказ Роспотребнадзора от 03.05.2019 г. №08-13-278. 6 мая школа непривитых от кори детей не принимает. У кого нет прививки, нужно сделать», — говорится в сообщении, распространённом через родительские группы в мессенджере.
На сайте Роспотребнадзора приказ не опубликован.

По данным источника в медицинских кругах, ситуация по кори в России сейчас чрезвычайная, в Башкирии уже выявлено, по неофициальным данным, 4 случая. В ряде учреждений дошкольного образования объявлены карантины. Однако, по мнению медиков, не следует срочно бежать и делать детям прививку от кори без назначения врача. Для этого есть специальные сроки, оговоренные в национальном календаре профилактических прививок: для кори это две прививки — в 1 год и в 6 лет. Если прививки сделаны правильно, стойкий иммунитет к кори должен сформироваться на всю жизнь. Если есть сомнения, врач может назначить проверочный анализ на антитела к кори.

Справка:
Корь (лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из них — дети в возрасте до пяти лет. Корь остается одной из заметных причин детской смертности в развивающихся странах (1,3 % детской смертности на 2016 год).
(Википедия).

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Новости партнера
Загрузка...
Читайте также
В Башкирии растет заболеваемость коклюшем
Здравоохранение
В Башкирии растет заболеваемость коклюшем
Нужно ли ставить прививки детям: отвечает эпидемиолог
Здравоохранение
Нужно ли ставить прививки детям: отвечает эпидемиолог
В Башкирии сохраняется опасность эпидемии кори: необходима вакцинация
Здравоохранение
В Башкирии сохраняется опасность эпидемии кори: необходима вакцинация
В России больных простудой детей не пустят в детсады и школы
Образование
В России больных простудой детей не пустят в детсады и школы
Корь в Башкирии: как защитить себя и своего ребенка?
Здравоохранение
Корь в Башкирии: как защитить себя и своего ребенка?
Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 15 человек
Здравоохранение
Число заболевших корью в Башкирии увеличилось до 15 человек
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
Общество
В Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболевания корью
В Башкирии школьников будут учить безопасности в Интернете
Общество / Образование
В Башкирии школьников будут учить безопасности в Интернете
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: