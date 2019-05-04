В Уфе родителям школьников рассылают сообщения о том, что непривитых от кори детей не пустят в школу

Родителям школьников в Уфе рассылается сообщение о том, что с 6 мая дети, не имеющие прививку от кори, допускаться к учебному процессу в классе не будут. Об этом рассказали адресаты этих сообщений, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Информация для родителей: Приказ Роспотребнадзора от 03.05.2019 г. №08-13-278. 6 мая школа непривитых от кори детей не принимает. У кого нет прививки, нужно сделать», — говорится в сообщении, распространённом через родительские группы в мессенджере.

На сайте Роспотребнадзора приказ не опубликован.По данным источника в медицинских кругах, ситуация по кори в России сейчас чрезвычайная, в Башкирии уже выявлено, по неофициальным данным, 4 случая. В ряде учреждений дошкольного образования объявлены карантины. Однако, по мнению медиков, не следует срочно бежать и делать детям прививку от кори без назначения врача. Для этого есть специальные сроки, оговоренные в национальном календаре профилактических прививок: для кори это две прививки — в 1 год и в 6 лет. Если прививки сделаны правильно, стойкий иммунитет к кори должен сформироваться на всю жизнь. Если есть сомнения, врач может назначить проверочный анализ на антитела к кори.(лат. Morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи из них — дети в возрасте до пяти лет. Корь остается одной из заметных причин детской смертности в развивающихся странах (1,3 % детской смертности на 2016 год).(Википедия).