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В Башкирии не хватает врачей и среднего медперсонала

Добавлено: 05.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии не хватает врачей и среднего медперсонала

По данным Минздрава РБ за первый квартал 2019 года, на каждые 10 тысяч населения республики приходится 31,1 медика с высшим образованием, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По стандартам этот показатель должен быть выше – 32,8 человека. В ведомстве отметили, что достичь плана они намерены к концу 2019 года.

К слову, среднего медперсонала в регионе тоже недостаточно. На каждые 10 тысяч пациентов работает 84,9 медработника со средним специальным образованием при норме в 94. На одного врача в Башкирии приходится 2,7 медсестры, хотя по плану их должно быть 3,1. Примечательно, что в прошлом году врачей в Башкирии больше – 34,6 специалиста на 10 тысяч населения. Среднего медперсонала тоже было больше – 93,6 человека на каждые 10 тысяч населения.

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