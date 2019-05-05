В Башкирии не хватает врачей и среднего медперсонала

По данным Минздрава РБ за первый квартал 2019 года, на каждые 10 тысяч населения республики приходится 31,1 медика с высшим образованием, сообщает сайт Newsbash.ru.



По стандартам этот показатель должен быть выше – 32,8 человека. В ведомстве отметили, что достичь плана они намерены к концу 2019 года.К слову, среднего медперсонала в регионе тоже недостаточно. На каждые 10 тысяч пациентов работает 84,9 медработника со средним специальным образованием при норме в 94. На одного врача в Башкирии приходится 2,7 медсестры, хотя по плану их должно быть 3,1. Примечательно, что в прошлом году врачей в Башкирии больше – 34,6 специалиста на 10 тысяч населения. Среднего медперсонала тоже было больше – 93,6 человека на каждые 10 тысяч населения.