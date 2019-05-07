В Башкирии усилили контроль за ввозом больных птиц

В Башкирии проводятся работы по контролю ввоза несанкционированного поголовья. Как сообщает региональное Управление ветеринарии, принимаемые действия необходимы для того, чтобы не занести в республику опасные заболевания, свирепевшие в соседних субъектах (в частности, высокопатогенный грипп птиц), сообщает сайт Newsbash.ru.



«Рекомендуем жителям Башкирии приобретать молодняк птиц и пчелопакеты в специально отведенных для этих целей местах, а также провлять бдительность и при покупке молодняка птиц требовать у продавца ветеринарно-сопроводительные документы на реализуемую продукцию», - рассказали в Управлении ветеринарии Башкирии.