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В Башкирии усилили контроль за ввозом больных птиц

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии усилили контроль за ввозом больных птиц

В Башкирии проводятся работы по контролю ввоза несанкционированного поголовья. Как сообщает региональное Управление ветеринарии, принимаемые действия необходимы для того, чтобы не занести в республику опасные заболевания, свирепевшие в соседних субъектах (в частности, высокопатогенный грипп птиц), сообщает сайт Newsbash.ru.

«Рекомендуем жителям Башкирии приобретать молодняк птиц и пчелопакеты в специально отведенных для этих целей местах, а также провлять бдительность и при покупке молодняка птиц требовать у продавца ветеринарно-сопроводительные документы на реализуемую продукцию», - рассказали в Управлении ветеринарии Башкирии.

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