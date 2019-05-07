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В России упростят процедуру установления инвалидности

Добавлено: 07.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В России упростят процедуру установления инвалидности

В ближайшее время в России планируется упростить правила признания инвалидности. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил о скором подписании соответствующего постановления. В частности, предполагается сократить сроки и упростить саму процедуру освидетельствования, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Данные меры являются частью перехода к электронному документообороту различных справок, которые при этом оформляются. Глава правительства подчеркнул, что упрощение процедуры поможет инвалидам не обходить инстанции, а оформить все через портал госуслуг.

Также Дмитрий Медведев напомнил, что в стране с 2011 года действует госпрограмма, направленная на улучшение инфраструктуры для людей с дополнительными потребностями. Она продлена до 2025 года.

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