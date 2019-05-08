В Уфимском районе в деревне Кумлекулево открылся новый ФАП

В Уфимском районе открыли новый ФАП. Модульный фельдшерско-акушерский пункт появился в деревне Кумлекулево. Современное здание возвели буквально за три месяца, сообщает сайт Newsbash.ru.

На его строительство из республиканского и муниципального бюджета выделили 2,5 миллиона рублей. Здесь будет оказываться не только первая доврачебная помощь, но и лечебные процедуры.Новый модульный ФАП стал уже третьим по счету в Уфимском районе. В течение двух лет в муниципалитете запланировано строительство еще нескольких подобных объектов. Сейчас власти района активно решают вопрос и привлечения специалистов в сельские больницы. Каждого медика, кто приезжает на территорию, обеспечивают жильем либо социальными выплатами.