В Уфимском районе в деревне Кумлекулево открылся новый ФАП
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В Уфимском районе открыли новый ФАП. Модульный фельдшерско-акушерский пункт появился в деревне Кумлекулево. Современное здание возвели буквально за три месяца, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Новый модульный ФАП стал уже третьим по счету в Уфимском районе. В течение двух лет в муниципалитете запланировано строительство еще нескольких подобных объектов. Сейчас власти района активно решают вопрос и привлечения специалистов в сельские больницы. Каждого медика, кто приезжает на территорию, обеспечивают жильем либо социальными выплатами.
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