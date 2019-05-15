Салават Камалетдинов назначен и.о. главного врача Кармаскалинской больницы

Исполняющим обязанности главного врача Кармаскалинской центральной районной больницы назначен Салават Ханифович Камалетдинов.



Справка:

В 1991 году Камалетдинов С.Х. закончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности: «Лечебное дело», в 1993 году окончил клиническую ординатуру по специальности: «Внутренние болезни».





С августа 1993 года по 2000 год работал врачом-терапевтом терапевтического отделения, заведующим терапевтическим отделением, заместителем главного врача по лечебной работе в Иглинской центральной районной больнице.