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Салават Камалетдинов назначен и.о. главного врача Кармаскалинской больницы

Добавлено: 15.05.19
Просмотров: 107
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Кармаскалинский район
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Салават Камалетдинов назначен и.о. главного врача Кармаскалинской больницы

Исполняющим обязанности главного врача Кармаскалинской центральной районной больницы назначен Салават Ханифович Камалетдинов.  

Справка:
В 1991 году Камалетдинов С.Х. закончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности: «Лечебное дело», в 1993 году окончил клиническую ординатуру по специальности: «Внутренние болезни». 

С августа 1993 года по 2000 год работал врачом-терапевтом терапевтического отделения, заведующим терапевтическим отделением, заместителем главного врача по лечебной работе в Иглинской центральной районной больнице. 

  • В 2000 году назначен на должность главного врача Иглинской ЦРБ.  
  • С 2014 по 2015 год — главный врач санатория «Изумруд».  
  • С 2016 по 2017 год — доцент, профессор кафедры Медицинской реабилитации ИПО БГМУ.  
  • С 2017 года — главный врач Бураевской ЦРБ.  
  • В 2017-2018 г.г. — врач-методист организационно-методической и клинико-экспертной работы ГП № 45 г.Москвы.  
  • В 2018-2019 г.г. — главный врач санатория «Изумруд».  
  • Имеет почетные звания: «Заслуженный врач РБ», 2006 год; 
  • Доктор медицинских наук, 2010 год.  
  • Женат, имеет троих детей.

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