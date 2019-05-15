Салават Камалетдинов назначен и.о. главного врача Кармаскалинской больницы
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Исполняющим обязанности главного врача Кармаскалинской центральной районной больницы назначен Салават Ханифович Камалетдинов.
Справка:
В 1991 году Камалетдинов С.Х. закончил Башкирский государственный медицинский университет по специальности: «Лечебное дело», в 1993 году окончил клиническую ординатуру по специальности: «Внутренние болезни».
С августа 1993 года по 2000 год работал врачом-терапевтом терапевтического отделения, заведующим терапевтическим отделением, заместителем главного врача по лечебной работе в Иглинской центральной районной больнице.
- В 2000 году назначен на должность главного врача Иглинской ЦРБ.
- С 2014 по 2015 год — главный врач санатория «Изумруд».
- С 2016 по 2017 год — доцент, профессор кафедры Медицинской реабилитации ИПО БГМУ.
- С 2017 года — главный врач Бураевской ЦРБ.
- В 2017-2018 г.г. — врач-методист организационно-методической и клинико-экспертной работы ГП № 45 г.Москвы.
- В 2018-2019 г.г. — главный врач санатория «Изумруд».
- Имеет почетные звания: «Заслуженный врач РБ», 2006 год;
- Доктор медицинских наук, 2010 год.
- Женат, имеет троих детей.
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