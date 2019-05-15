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Адель Измайлов назначен главврачом республиканского онкодиспансера

Добавлено: 15.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
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Адель Измайлов назначен главврачом республиканского онкодиспансера

В республиканском клиническом онкологическом диспансере сменился главный врач. Новым руководителем учреждения стал 44-летний доктор наук, доцент Башкирского государственного медицинского университета Адель Измайлов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Известно, что Руслан Султанов, занимавший пост с февраля 2012 года, написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

Справка:
Адель Измайлов закончил Башкирский государственный медицинский университет в 1998 году. В 2005 году начал свою карьеру в качестве ассистента кафедры урологии. В 2012 году стал профессором кафедры урологии. Имеет звание врача-уролога высшей категории, имеет более 100 научных статей, 2 изобретения.

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