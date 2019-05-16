В Башкирии прошло распределение выпускников медицинских вузов | видео

В Башкирском медуниверситете впервые прошло распределение ординаторов. Главные врачи и представители районных администраций отбирали молодых специалистов из шестисот кандидатов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Восемь лет обучения позади. Совсем скоро эти молодые врачи начнут принимать первых пациентов. Осталось пройти процедуру распределения. В практике медуниверситета это первый случай, когда её проходят именно ординаторы.Со стороны распределение выглядит просто. Ординатор называет желаемое лечебное учреждение, а дальше идёт обсуждение деталей. Если кандидату отказывают, то на него начинается настоящая охота. В основном, между представителями больниц из районов республики, которые остро нуждаются в кадрах. Кто-то подходит к этому делу с юмором.

Многие муниципалитеты делают ставку на выпускников медвуза – выходцев из районов. Чтобы начинающие медики вернулись туда, где родились.



Некоторые ординаторы говорят, что в столице республики перспектив больше. Другие делают уверенный выбор в пользу районных больниц.



На практику ординаторы отправятся в начале лета. И уже тогда вчерашние студенты воочию увидят место, с которым они свяжут свою профессиональную карьеру.