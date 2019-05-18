В Башкирии у некоторых медработников появится новый статус
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В Башкирии у медицинских работников появится новый статус. Министерство здравоохранения РБ разработало проект соответствующего постановления, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Получить свидетельство и нагрудный значок смогут медики со средним профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело» или «Скорая медицинская помощь» и стажем работы не менее 7 лет.
Для этого нужно будет пройти аттестацию – сдать тест и собеседование. Если соискатель успешно справится с экзаменом, ему выдадут документ сроком на пять лет, по истечении этого срока аттестацию нужно будет пройти заново. В проекте документа сказано, что обладатели статуса «Башкирский фельдшер» смогут претендовать на дополнительные стимулирующие выплаты, но конкретные суммы в ведомстве не назвали.
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