В Башкирии у некоторых медработников появится новый статус

В Башкирии у медицинских работников появится новый статус. Министерство здравоохранения РБ разработало проект соответствующего постановления, сообщает сайт Newsbash.ru.



Ведомство предлагает утвердить для среднего медицинского персонала статус «Башкирский фельдшер» как результат признания профессиональной компетенции со стороны коллег.Получить свидетельство и нагрудный значок смогут медики со средним профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело» или «Скорая медицинская помощь» и стажем работы не менее 7 лет.

Для этого нужно будет пройти аттестацию – сдать тест и собеседование. Если соискатель успешно справится с экзаменом, ему выдадут документ сроком на пять лет, по истечении этого срока аттестацию нужно будет пройти заново. В проекте документа сказано, что обладатели статуса «Башкирский фельдшер» смогут претендовать на дополнительные стимулирующие выплаты, но конкретные суммы в ведомстве не назвали.