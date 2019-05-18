Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии у некоторых медработников появится новый статус

В Башкирии у некоторых медработников появится новый статус

Добавлено: 18.05.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии у некоторых медработников появится новый статус

В Башкирии у медицинских работников появится новый статус. Министерство здравоохранения РБ разработало проект соответствующего постановления, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии могут измениться минимальные оклады медработников

Читайте также:

В Башкирии могут измениться минимальные оклады медработников
Ведомство предлагает утвердить для среднего медицинского персонала статус «Башкирский фельдшер» как результат признания профессиональной компетенции со стороны коллег.

Получить свидетельство и нагрудный значок смогут медики со средним профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело» или «Скорая медицинская помощь» и стажем работы не менее 7 лет.

Для этого нужно будет пройти аттестацию – сдать тест и собеседование. Если соискатель успешно справится с экзаменом, ему выдадут документ сроком на пять лет, по истечении этого срока аттестацию нужно будет пройти заново. В проекте документа сказано, что обладатели статуса «Башкирский фельдшер» смогут претендовать на дополнительные стимулирующие выплаты, но конкретные суммы в ведомстве не назвали.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии специалистам АПК со средним образованием повысят сумму субсидии до 500 тыс. рублей
Экономика
В Башкирии специалистам АПК со средним образованием повысят сумму субсидии до 500 тыс. рублей
В Башкирии организовано бесплатное обследование в мобильных центрах здоровья
Здравоохранение
В Башкирии организовано бесплатное обследование в мобильных центрах здоровья
В Башкирии могут измениться минимальные оклады медработников
Здравоохранение
В Башкирии могут измениться минимальные оклады медработников
Каждому по миллиону: в Башкирии решают кадровый дефицит врачей узких специальностей
Здравоохранение
Каждому по миллиону: в Башкирии решают кадровый дефицит врачей узких специальностей
В Башкирии предпенсионеры смогут пройти бесплатное профессиональное обучение
Общество
В Башкирии предпенсионеры смогут пройти бесплатное профессиональное обучение
В Кушнаренковском районе появится пансионат для пожилых людей
Общество
В Кушнаренковском районе появится пансионат для пожилых людей
Нужно ли сдавать экзамены при замене водительского удостоверения при истечении срока его действия?
Общество
Нужно ли сдавать экзамены при замене водительского удостоверения при истечении срока его действия?
Фельдшеры Башкирии смогут получить 500 тысяч рублей единовременной выплаты
Общество / Здравоохранение
Фельдшеры Башкирии смогут получить 500 тысяч рублей единовременной выплаты
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: