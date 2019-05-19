В Уфе озвучили лечебные учреждения в которых выявили нарушения

В некоторых лечебных учреждениях Уфы в первом квартале года были обнаружены нарушения. Их названия озвучил региональный Минздрав, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.



Больше всего замечаний получила городская больница №9. Здесь были нарушены стандарты оснащения помещения, правила выписки лекарств, нормативы оказания помощи. Также проверяющие обнаружили в больнице проблемы с документацией и организацией безопасности медицинской деятельности. Помимо этого, в учреждении не в полном объеме выполняли лечебно-диагностические мероприятия.

Также замечания получили Дом ребенка (неполный объем лечебно-диагностических мероприятий), детская поликлиника №3 (нарушение нормативов оснащения помещений, проблемы с документацией), поликлиника №50 (проблемы с документами), больница №12 (неправильная организация внутреннего контроля безопасности медицинской деятельности).