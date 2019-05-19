Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе озвучили лечебные учреждения в которых выявили нарушения

В Уфе озвучили лечебные учреждения в которых выявили нарушения

Добавлено: 19.05.19
Просмотров: 130
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе озвучили лечебные учреждения в которых выявили нарушения

В некоторых лечебных учреждениях Уфы в первом квартале года были обнаружены нарушения. Их названия озвучил региональный Минздрав, сообщает сайт Новости Башкирии сегодня.

В Башкирии у некоторых медработников появится новый статус

Читайте также:

В Башкирии у некоторых медработников появится новый статус
Больше всего замечаний получила городская больница №9. Здесь были нарушены стандарты оснащения помещения, правила выписки лекарств, нормативы оказания помощи. Также проверяющие обнаружили в больнице проблемы с документацией и организацией безопасности медицинской деятельности. Помимо этого, в учреждении не в полном объеме выполняли лечебно-диагностические мероприятия.

Также замечания получили Дом ребенка (неполный объем лечебно-диагностических мероприятий), детская поликлиника №3 (нарушение нормативов оснащения помещений, проблемы с документацией), поликлиника №50 (проблемы с документами), больница №12 (неправильная организация внутреннего контроля безопасности медицинской деятельности).

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Куда обращаться если укусил клещ: список медучреждений Уфы
Здравоохранение
Куда обращаться если укусил клещ: список медучреждений Уфы
В Аскинском районе появился передвижной ФАП
---
В Аскинском районе появился передвижной ФАП
В Илишевском районе Башкирии открылась новая поликлиника
Здравоохранение
В Илишевском районе Башкирии открылась новая поликлиника
Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в Уфе в новогодние праздники
Здравоохранение
Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы в Уфе в новогодние праздники
В Салавате в торговом центре не соблюдались правила пожарной безопасности
Происшествия
В Салавате в торговом центре не соблюдались правила пожарной безопасности
В Минздраве Башкирии прокомментировали запрет сотрудникам скорой помощи проносить еду и личные вещи
Здравоохранение
В Минздраве Башкирии прокомментировали запрет сотрудникам скорой помощи проносить еду и личные вещи
Предельные сроки оказания услуг в медучреждениях, работающих в системе ОМС
Общество / Здравоохранение
Предельные сроки оказания услуг в медучреждениях, работающих в системе ОМС
Число отравившихся спайсом в Башкирии достигло 47 человек
Общество / Происшествия
Число отравившихся спайсом в Башкирии достигло 47 человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: