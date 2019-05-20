В Башкирии передвижные медицинские модули осмотрели более 24 тысяч пациентов

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика-здоровый регион». Масштабный проект с охватом всех районов проводится впервые и направлен на повышение доступности медицинской помощи сельским жителям республики и максимального охвата диспансеризацией, сообщает сайт Newsbash.ru.



По информации пресс-службы регионального Министерства здравоохранения, по всей республике одновременно работают 22 передвижных медицинских модуля — пять автопоездов, которые разъехались по Дуванскому, Нефтекамскому, Октябрьскому, Стерлитамакскому и Белорецкому маршрутам. Среди них Центры здоровья и ФАПы, передвижные флюорографы и маммографы, передвижные диагностические центры Республиканской клинической больницы им. Г.Г.Куватова и Республиканского кардиологического центра, модуль Республиканской стоматологической поликлиники.В ходе акции уже осмотрено более 24 тысяч человек, из них 370 прошли маммографию и более 7 тысяч человек — флюорографию.

Выявлено свыше 60 социально-значимых заболеваний. Среди них 10 случаев подозрения на злокачественные новообразования (ЗНО), 17 случаев сахарного диабета, 23 случая повышенного артериального давления, 2 случая туберкулеза, случай острого инфаркта миокарда. Часть из них направлена на дообследование и решение дальнейшей тактики, часть — на стационарное лечение.



Больше всего случаев с впервые выявленным сахарным диабетом (12 человек) — по Нефтекамскому маршруту, больше всего случаев подозрений на ЗНО (6 человек) – по Октябрьскому маршруту, повышение артериального давления (14 человек) — по Стерлитамакскому маршруту.



Акция «Здоровая республика — здоровый регион» продлится до 10 октября 2019 года.