В России упростили процедуру оформления полиса ОМС
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Новые правила обязательного медицинского страхования утвердил Минздрав. Согласно документу, заявление на получение нового полиса можно будет подать через МФЦ и Единый портал Госуслуг при наличии электронной подписи, сообщает сайт Newsbash.ru.
Срок действия временного полиса увеличится с 30 до 45 дней, отмечает телеканал »Россия 24». Кроме того, теперь четко прописан порядок оплаты и расчетов между страховыми организациями по ОМС. И предусмотрена ответственность за не предоставление документов или искажение информации в счетах.
Особое внимание уделят информированию граждан. Так, страховые организации будут обязаны указывать на сайтах все медучреждения, где можно получить помощь. В том числе и те, которые работают по выходным дням и поздним вечером.
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