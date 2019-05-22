Жители России смогут получить доступ к своим медкартам
Комментарии (0)
Загрузка...
В настоящий момент, получить доступ к своей медкарте, например, в случае переезда, могут не все граждане страны. Для обеспечения данной функции необходимо, чтобы медицинские организации были подключены к единому цифровому контуру, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Главврачи и руководители муниципалитетов Башкирии отныне будут лично отвечать за медицинские кадры
Чиновница обратила внимание, что главной задачей на сегодняшний день является организация работы региональных медицинских информационных систем, их вливание в подсистемы ЕГИСЗ, к которым также планируют подключить частные медицинские организации.
Читайте также
Экономика
Жители Башкирии смогут компенсировать покупку ТВ-приставки через МФЦ
Человек и закон
Медучреждения будут обязаны оповещать полицию о водителях наркоманах и алкоголиках
Общество
Из компьютеров МФЦ паспорта россиян попали в открытый доступ
Здравоохранение
Необходимо улучшать условия жизни врачей: Минздрав Башкирии предложил стимулировать молодых специалистов
Здравоохранение
Главврачи и руководители муниципалитетов Башкирии отныне будут лично отвечать за медицинские кадры
Общество / Здравоохранение
Жители Башкирии смогут получать результаты анализов по интернету
Общество / Здравоохранение
Фельдшеры Башкирии смогут получить 500 тысяч рублей единовременной выплаты
Общество / Человек и закон
В России ужесточатся наказания за медицинский фальсификат