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Жители России смогут получить доступ к своим медкартам

Добавлено: 22.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Жители России смогут получить доступ к своим медкартам

В настоящий момент, получить доступ к своей медкарте, например, в случае переезда, могут не все граждане страны. Для обеспечения данной функции необходимо, чтобы медицинские организации были подключены к единому цифровому контуру, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Учреждения должны создавать, хранить и регистрировать в федеральной системе медицинские документы в цифровом формате. До конца 2024 года любой россиянин должен получить доступ к своим медкартам отметила замминистра здравоохранения Елена Бойко.

Чиновница обратила внимание, что главной задачей на сегодняшний день является организация работы региональных медицинских информационных систем, их вливание в подсистемы ЕГИСЗ, к которым также планируют подключить частные медицинские организации.

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