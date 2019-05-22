Жители России смогут получить доступ к своим медкартам

В настоящий момент, получить доступ к своей медкарте, например, в случае переезда, могут не все граждане страны. Для обеспечения данной функции необходимо, чтобы медицинские организации были подключены к единому цифровому контуру, сообщает сайт Newsbash.ru.



Учреждения должны создавать, хранить и регистрировать в федеральной системе медицинские документы в цифровом формате. До конца 2024 года любой россиянин должен получить доступ к своим медкартам отметила замминистра здравоохранения Елена Бойко.Чиновница обратила внимание, что главной задачей на сегодняшний день является организация работы региональных медицинских информационных систем, их вливание в подсистемы ЕГИСЗ, к которым также планируют подключить частные медицинские организации.