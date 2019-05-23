В Башкирии не все главврачи отнеслись ответственно к ремонту медучреждений

Накануне на очередном «Здравчасе» с участием врио Главы РБ обсуждали косметический ремонт в больницах и поликлиниках, сообщает пресс-служба правительства республики. Напомним, руководитель региона поручил провести ремонт в здравучреждениях в прошлом году. Однако, как выяснилось, не везде главврачи проявили исполнительскую дисциплину, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Здравоохранение — это общая забота республиканских и муниципальных властей, — отметил Радий Хабиров. — Я не требую капитального ремонта во всех больницах, хотя эти работы идут в плановом режиме. Но прошу, чтобы плитка не была отбита, чтобы в туалетах был порядок, а линолеум — без заплаток.

Радий Хабиров поручил и.о. министра здравоохранения РБ Максиму Забелину подготовить к следующему «Здравчасу» информацию об итогах проведения ремонтных работ. Также к следующему «Здравчасу» руководитель республики попросил представить план по аварийным и требующим ремонта ФАПам.

— Нам нужно за два-три года решить эту проблему, — подчеркнул Радий Хабиров.