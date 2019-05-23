В настоящее время в России прорабатывается вопрос заочного назначения инвалидности при очевидных заболеваниях. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин в рамках совещания в правительстве, которое провел президент РФ Владимир Путин, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Прописали процедуру: в документах, в соответствующих приказах утверждено, что не нужно вообще приходить в учреждение медико‑социальной экспертизы. Это будет гораздо проще и комфортнее для граждан с соответствующими заболеваниями», - сказал министр.

Согласно данным ведомства, за прошлый год количество случаев заочного предоставления инвалидности выросло на 45%, что указывает на потребность в законодательном акте.