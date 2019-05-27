Онкологи и кардиологи Башкирии выяснят причины повышения смертности в районах Башкирии

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров обсудил с чиновниками кабмина показатели рождаемости и смертности в республике. Он отметил, что работу по снижению смертности и росту рождаемости нужно продолжать и дальше. О ситуации в регионе на данный момент рассказал и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным Максима Забелина, в республике снижается смертность, но при этом также и снижается рождаемость. Помимо этого он рассказал об основных причинах смертности жителей республики.

Сейчас мы наблюдаем снижение рождаемости и снижение смертности. В Башкирии за 3 месяца родилось более 10 тысяч детей. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Высокая рождаемость отмечается в 9 муниципалитетах. До 2020 года нами принимаются меры по снижению числа абортов и оздоровлению женского населения. Благодаря мероприятиям по снижению смертности за январь-март удалось сохранить 156 жизней. Основные причины смертности в регионе: сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Продолжается работа по раннему выявлению рака, активному стимулированию медработников за ранее выявление онкологических заболеваний. Профилактика суицидов снизила смертность на 10 процентов. За I квартал вырос показатель младенческой смертности на 12 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Основные причины смерти – внутриутробные инфекции.

Радий Хабиров просмотрел районы, в которых наблюдается негативная ситуация по смертности от различных заболеваний, и потребовал разобраться с ситуацией в конкретных муниципалитетах. В скором времени в такие районы будут выезжать ведущие онкологи и кардиологи.



Радий Хабиров:

Я прошу посмотреть причины по внешним причинам. Да, действительно, мы наметили робкую тенденцию, что мы начали останавливать падение. Каждое действие коллег будет сопровождаться конкретные цифрами. Надо обратить внимание вновь на то, что делать с рождаемостью. Все мероприятия нужно дополнять. Обратите внимание на младенческую смертность. По муниципалитетам, где повышена смертность от онкологии: надо выехать туда со специалистами, в пяти районах большие показатели смертности. Стерлибашевский район – 366 человек на 100 тысяч человек, это много. Сердечно-сосудистые заболевания – та же история.