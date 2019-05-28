В Башкирии озвучили районы с высокой смертность от болезней системы кровообращения
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Вчера на оперативке в правительстве Башкирии руководитель Минздрава республики Максим Забелин выступил с докладом, в рамках которого озвучил показатели смертности населения из-за болезней системы кровообращения, сообщает сайт Newsbash.ru.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил взять на заметку худшие в этом смысле районы, где смертность по вышеуказанным причинам превышает показатель в 800 человек на 100 тысяч населения. Это Учалинский (812,7), Зилаирский (831,9), Куюргазинский (843,1), Аургазинский (902,3) и Ишимбайский (954,7) районы.
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«Посмотрите, в чем там проблема», – потребовал руководитель региона. Итоги проверки будут рассмотрены на очередном правительственном «Здравчасе».Кстати, на этой неделе его планируют провести в кардиоцентре.
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