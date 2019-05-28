В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования
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С 28 мая в России правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Минздравом России, изменились, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Интересное новшество: если гражданин засомневается в качестве лечения или диагностики, страховщики, выдавшие ему полис обязательного медицинского страхования, вправе назначить экспертизу. Также они вправе реализовать право пациента на «второе мнение». В спорной или конфликтной ситуации страховые представители могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного врача.
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