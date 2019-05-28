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В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования

Добавлено: 28.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования

С 28 мая в России правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Минздравом России, изменились, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Так, хроническим больным, включая сердечников, гипертоников, диабетиков и пр., будут регулярно напоминать, что нужно явиться на прием к врачу и проверить состояние, даже если видимых жалоб нет. Как поясняет «Российская газета», обследовать таких пациентов будут раз-два в год, а в сложных случаях — и чаще. Напоминать пациенту, что ему пора сдать анализы, прийти показаться лечащему врачу, будут напоминать работники поликлиник, а также страховых компаний.

Интересное новшество: если гражданин засомневается в качестве лечения или диагностики, страховщики, выдавшие ему полис обязательного медицинского страхования, вправе назначить экспертизу. Также они вправе реализовать право пациента на «второе мнение». В спорной или конфликтной ситуации страховые представители могут организовать дистанционную консультацию высококвалифицированного врача.

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