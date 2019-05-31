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В Туймазинском районе идет к завершению строительство новой детской поликлиники

Добавлено: 31.05.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе идет к завершению строительство новой детской поликлиники

В Башкортостане реализуется проект «Развитие детского здравоохранения», в рамках которого сейчас строятся две новые поликлиники в Туймазинском районе и городе Дюртюли, сообщает сайт Newsbash.ru

Отметим, что проект запущен в рамках национального проекта «Здравоохранение», входящего в перечень нацпроектов федерального масштаба на период 2019-2024. Соответствующий указ в 2018 году подписал Глава государства Владимир Путин. Паспорт регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» в конце прошлого года утвердил руководитель республики Радий Хабиров.

Каждое движение шпателя приближает открытие новой больницы. Работы идут с опережением графика. По плану детскую поликлинику в Туймазинском районе должны сдать в ноябре, но она будет готова открыть свои двери для маленьких посетителей уже в сентябре этого года.

Забир Гиздатуллин, главный врач центральной районной больницы г. Туймазы:

«Население и города, и района, и мы, медицинские работники, с нетерпением ждем открытия детской больницы. С ее открытием значительно улучшится и качество, и доступность медобслуживания детского населения города Туймазы и Туймазинского района».
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А вот в этом здании детская больница располагается сейчас. Оно было построено больше полувека назад, и даже косметический ремонт не спасает ситуацию. Да и места недостаточно. Специалистам приходится принимать пациентов, сидя в кабинетах по двое, а то и по трое, что значительно усложняет работу и приносит много неудобств. К тому же поликлиника рассчитана всего на 200 посещений в смену, а в Туймазинском районе на данный момент насчитывается около 30 тысяч детей. Новое здание будет способно принять больший поток пациентов и разместить всех специалистов в отдельных кабинетах, как и положено. Строительство завершено на 95%. Сейчас ведется отделка и работы по благоустройству территории.

Ильдар Вагапов, заместитель директора строительной организации:
«Контрактная стоимость строительства – 172 млн. В прошлом году было освоено 97, в этом году по май 52 млн освоено, осталось еще 23 млн».
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения» предусматривает создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи. И помимо капитального ремонта и строительства новых объектов включает в себя и повышение квалификации медработников в области педиатрии.


Рита Соколинская, начальник отдела капитального строительства Министерства здравоохранения Республики Башкортостан:

«К строительству данных поликлиник приступили в связи с тем, что старые не соответствовали как по площадям, так и по набору помещений. Поэтому этот вопрос актуален для республики. Также сейчас выделены средства на разработку проектов новых больниц в городе Баймак и в селе Месягутово».
В рамках проекта в Уфе ведется капитальный ремонт здания Детской республиканской больницы и строится Центр детской онкологии, а в Бирске возводится новый акушерский корпус. По всей республике уже ремонтируется 20 детских поликлиник.
Автор: Александра Воронова

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