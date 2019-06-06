В Башкирии в рамках нацпректа выделят 1,8 млрд рублей на борьбу с раком
Комментарии (0)
Загрузка...
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» на борьбу с онкозаболеваниями в Башкирии в этом году направят более 1,8 млрд рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, из общей суммы 651 млн рублей будет выделено из бюджета республики.
Основная часть средств будет реализована на переоснащение профильных больниц и амбулаторий. Так, в разработку пойдет республиканская программа по борьбе с онкозаболеваниями, в ее рамках начнут работу 4 центра амбулаторной онкологической помощи на базе больниц в Уфе, Октябрьском, Нефтекамске и Кумертау.
Напомним, онкозаболевания являются второй по частотности причиной смерти среди жителей Башкирии. По данным Минздрава РБ, сейчас идет тенденция на «молодение» рака и одновременно преобладание лиц старше трудоспособного возраста. Кроме того, в республике наблюдается рост онкологической заболеваемости.
Читайте также
Экономика
На улучшение жизни в селах и городах Башкирии направят почти 200 млн рублей
Здравоохранение
В Кумертау начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи
Здравоохранение
В Башкирии на борьбу с онкозаболеваниями выделено около 5 млрд рублей
Здравоохранение
В Башкирии откроют 13 центров онкологической амбулаторной помощи
Здравоохранение
В Башкирии на льготные лекарства для населения выделят более 2,6 млрд рублей
Здравоохранение
Федеральный бюджет выделит Башкирии более 16 млрд рублей на здравоохранение: узнайте куда они пойдут
Политика
В Башкирии на борьбу с коррупцией выделят 20 млн рублей
Образование
На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей