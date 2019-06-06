В Башкирии в рамках нацпректа выделят 1,8 млрд рублей на борьбу с раком

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» на борьбу с онкозаболеваниями в Башкирии в этом году направят более 1,8 млрд рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, из общей суммы 651 млн рублей будет выделено из бюджета республики.





Основная часть средств будет реализована на переоснащение профильных больниц и амбулаторий. Так, в разработку пойдет республиканская программа по борьбе с онкозаболеваниями, в ее рамках начнут работу 4 центра амбулаторной онкологической помощи на базе больниц в Уфе, Октябрьском, Нефтекамске и Кумертау.

Другую часть суммы направят на закупку оборудования для регионального онкодиспансера и 3 медорганизаций. Всего будет приобретено 67 единиц специализированной техники, необходимой бля диагностики и лечения.Напомним, онкозаболевания являются второй по частотности причиной смерти среди жителей Башкирии. По данным Минздрава РБ, сейчас идет тенденция на «молодение» рака и одновременно преобладание лиц старше трудоспособного возраста. Кроме того, в республике наблюдается рост онкологической заболеваемости.