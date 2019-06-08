В Абзелиловском районе открыли новый модульный ФАП

В селе Тупаково Абзелиловского района открыли новый модульный ФАП, который будет обслуживать около 900 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.



В фельдшерско-акушерском пункте можно измерить рост, вес, уровень сахара и холестерина, давление, сделать электрокардиограмму, пройти осмотр акушерки или врача акушера-гинеколога.На строительство ФАПа было выделено 2 млн рублей.