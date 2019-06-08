В Абзелиловском районе открыли новый модульный ФАП
Комментарии (0)
Загрузка...
В селе Тупаково Абзелиловского района открыли новый модульный ФАП, который будет обслуживать около 900 человек, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Авария в Абзелиловском районе: ВАЗ-21099 столкнулся с автобусом, пострадали две девочки
На строительство ФАПа было выделено 2 млн рублей.
Читайте также
Здравоохранение
В Уфимском районе в деревне Кумлекулево открылся новый ФАП
Здравоохранение
В Бурзянском районе Башкирии модульный ФАП построили за два месяца
Здравоохранение
В селе Нагаево начал работу модульный медпункт
Здравоохранение
В Бураевском районе открылся новый ФАП
Здравоохранение
В Янаульском районе открыли самый северный ФАП в Башкирии
Культура
В Краснокамском районе открылся новый сельский общественный центр
Общество
Новый модульный ФАП в Краснокамском районе уже требует ремонта
Общество
В Шаранском районе открылся новый ФАП