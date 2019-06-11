В Башкирии с 2000 года количество больниц сократилось в два раза
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии к 2019 году осталось 152 больницы. Это в два раза меньше, чем было в начале тысячелетия, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Абзелиловском районе открыли новый модульный ФАП
Немного лучше обстоят дела с фельдшерский-акушерскими пунктами. Если в 2000 году их было 2 251, сейчас – 2 066. За 18 лет оптимизировали 8,3% ФАПов.
Читайте также
Здравоохранение
Салават Камалетдинов назначен и.о. главного врача Кармаскалинской больницы
Здравоохранение
Положительная статистика: в Башкирии стало меньше абортов
Здравоохранение
В Башкирии увеличилось число заражений клещевым энцефалитом
Политика
Юлия Кофанова назначена директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Башкирии
Экономика
В Башкирии в два раза сократилось строительство объектов здравоохранения и образования
Общество
В Башкирии к 2018 году закрылась половина больниц
Общество
В Башкирии увеличилась пенсия
Общество
В Башкирии с начала сезона от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс человек