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В Башкирии с 2000 года количество больниц сократилось в два раза

Добавлено: 11.06.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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В Башкирии с 2000 года количество больниц сократилось в два раза

В Башкирии к 2019 году осталось 152 больницы. Это в два раза меньше, чем было в начале тысячелетия, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным Башстата, в 2000 году в республике насчитывалось 329 больничных организаций, через 15 лет лет их осталось 165, еще через 2 года – 154.

Немного лучше обстоят дела с фельдшерский-акушерскими пунктами. Если в 2000 году их было 2 251, сейчас – 2 066. За 18 лет оптимизировали 8,3% ФАПов.

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